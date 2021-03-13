В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео

Первая партия вакцины AstraZeneca производства шведско-британской компании прибыла в Грузию в субботу утром. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как вакцину доставили в страну

В первой партии находится 43 200 доз вакцины. Как ранее заявляла министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, они будут распределены в соответствии с протоколом, разработанным Советом по вакцинации от COVID.

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Грузию

Раздача и полная доставка вакцин в регионы и муниципалитеты завершатся в эти выходные. Процесс вакцинации начнется в понедельник, 15 марта, в выбранных Минздравом Грузии медицинских учреждениях.

Согласно общенациональному плану, вакцинация начнется с медперсонала. На первом этапе будут вакцинированы те медицинские работники, которые не болели коронавирусом в течение последних 120 дней.

Тренинги для медицинского персонала и тех, кто участвует в процессе вакцинации, завершены. Также отмечается, что вакцинация добровольна.

В Минздраве добавили, что до конца мая в Грузию поступит 129 600 доз вакцин AstraZeneca и 29 250 доз Pfizer, выделенных для страны платформой COVAX.