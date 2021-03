В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео

В первой партии находится 43 200 доз вакцины. Как ранее заявляла министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, они будут распределены в соответствии с протоколом, разработанным Советом по вакцинации от COVID.

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia