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В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео

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video : press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210313/251158794/V-Gruziyu-dostavlena-pervaya-partiya-vaktsiny-ot-koronavirusa-AstraZeneca---video.html

Первая партия вакцины AstraZeneca производства шведско-британской компании прибыла в Грузию в субботу утром. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как вакцину доставили в страну

В первой партии находится 43 200 доз вакцины. Как ранее заявляла министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, они будут распределены в соответствии с протоколом, разработанным Советом по вакцинации от COVID.

Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca
photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia
Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Грузию

Раздача и полная доставка вакцин в регионы и муниципалитеты завершатся в эти выходные. Процесс вакцинации начнется в понедельник, 15 марта, в выбранных Минздравом Грузии медицинских учреждениях.

Согласно общенациональному плану, вакцинация начнется с медперсонала. На первом этапе будут вакцинированы те медицинские работники, которые не болели коронавирусом в течение последних 120 дней.

Вакцина AstraZeneca
© REUTERS / LUIS ECHEVERRIA
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Тренинги для медицинского персонала и тех, кто участвует в процессе вакцинации, завершены. Также отмечается, что вакцинация добровольна.

В Минздраве добавили, что до конца мая в Грузию поступит 129 600 доз вакцин AstraZeneca и 29 250 доз Pfizer, выделенных для страны платформой COVAX.

Темы:
Видео-новости из Грузии (551)

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Теги:
Тбилиси, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Пандемия, Грузия

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