Необычайно редкий метеорит нашли в Великобритании - видео

Ученым удалось собрать фрагменты космического тела весом в 300 граммов. Смотрите в видео, как выглядит редкая находка

Фрагменты метеорита обнаружил житель городка Глостершир на западе Англии прямо на дорожке у своего дома.

Название находки - углистый хондрит. Каменистый материал содержит органические вещества и аминокислоты, необходимые для возникновения жизни.

Образцы можно спутать с простыми кусками угля, но космический камень может содержать информацию о ранней истории солнечной системы и жизни на Земле

Метеориты намного старше, чем любой другой камень с Земли, и путешествуют в космосе тысячи лет, обычно ударяясь о Солнце, а иногда и падают на Землю.