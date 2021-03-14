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Необычайно редкий метеорит нашли в Великобритании - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210314/251163009/Neobychayno-redkiy-meteorit-nashli-v-Velikobritanii---video.html

Ученым удалось собрать фрагменты космического тела весом в 300 граммов. Смотрите в видео, как выглядит редкая находка

Фрагменты метеорита обнаружил житель городка Глостершир на западе Англии прямо на дорожке у своего дома.

Название находки - углистый хондрит. Каменистый материал содержит органические вещества и аминокислоты, необходимые для возникновения жизни.

Образцы можно спутать с простыми кусками угля, но космический камень может содержать информацию о ранней истории солнечной системы и жизни на Земле

Метеориты намного старше, чем любой другой камень с Земли, и путешествуют в космосе тысячи лет, обычно ударяясь о Солнце, а иногда и падают на Землю.

 

 

Теги:
наука, Космос, Метеорит

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