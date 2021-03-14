Полиция оцепила здание МИД Армении для предотвращения акции протеста - видео

Оппозиция призвала своих сторонников собраться у здания МИД, заявив, что туда собирается направиться Никол Пашинян. Во избежание акции протеста к МИД Армении были стянуты большие силы полиции. Смотрите подробности в видео

В субботу здание МИД Армении из-за акции протеста в связи с планируемым приездом премьер-министра Никола Пашиняна было оцеплено полицией. Об этом сообщает Sputnik Армения

В пятницу "Движение по спасению родины" призвало своих сторонников собраться 13 марта у здания МИД, чтобы не позволить Пашиняну провести в МИД рабочую встречу.

"Мы встретим его перед зданием министерства иностранных дел, чтобы еще раз озвучить наше требование – "Армения без Никола", - сообщалось на странице оппозиционного "Движения спасения родины" в Facebook.