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Полиция оцепила здание МИД Армении для предотвращения акции протеста - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210314/251164032/Politsiya-otsepila-zdanie-MID-Armenii-dlya-predotvrascheniya-aktsii-protesta---video.html

Оппозиция призвала своих сторонников собраться у здания МИД, заявив, что туда собирается направиться Никол Пашинян. Во избежание акции протеста к МИД Армении были стянуты большие силы полиции. Смотрите подробности в видео

В субботу здание МИД Армении из-за акции протеста в связи с планируемым приездом премьер-министра Никола Пашиняна было оцеплено полицией. Об этом сообщает Sputnik Армения

В пятницу "Движение по спасению родины" призвало своих сторонников собраться 13 марта у здания МИД, чтобы не позволить Пашиняну провести в МИД рабочую встречу.

"Мы встретим его перед зданием министерства иностранных дел, чтобы еще раз озвучить наше требование – "Армения без Никола", - сообщалось на странице оппозиционного "Движения спасения родины" в Facebook.

 

 

 

 

Теги:
Акция протеста, Акция, Ереван, Армения

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