Многотысячная акция против строительства Намахвани ГЭС прошла в Кутаиси - видео

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС в западной Грузии провели акцию протеста в центре Кутаиси. Они требовали аннулирования разрешения на строительство и отставки министра экономики. Смотрите подробности в видео

На центральной площади Кутаиси прошла многотысячная акция протеста против строительства Намахванской ГЭС.

Против строительства выступили местные жители, представители НПО, активисты и политики. Они проводят акцию протеста уже более 4-х месяцев и устроили палаточный городок близ места строительных работ.

Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также заявляют, что при разработке проекта были допущены ошибки.

Демонстранты требуют, чтобы турецкая компания Enka Riniubels покинула ущелье, а правительство Грузии отозвало распоряжение о строительстве каскада Намахвани ГЭС.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.