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Многотысячная акция против строительства Намахвани ГЭС прошла в Кутаиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (552)
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© video: Sputnik . Stringer
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210314/251165525/Mnogotysyachnaya-aktsiya-protiv-stroitelstva-Namakhvani-GES-proshla-v-Kutaisi---video.html

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС в западной Грузии провели акцию протеста в центре Кутаиси. Они требовали аннулирования разрешения на строительство и отставки министра экономики. Смотрите подробности в видео

На центральной площади Кутаиси прошла многотысячная акция протеста против строительства Намахванской ГЭС.

Против строительства выступили местные жители, представители НПО, активисты и политики. Они проводят акцию протеста уже более 4-х месяцев и устроили палаточный городок близ места строительных работ.

Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС в Кутаиси 14 марта 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Акция против ГЭС в Кутаиси: организаторы требуют отставки министра

Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также заявляют, что при разработке проекта были допущены ошибки.

Демонстранты требуют, чтобы турецкая компания Enka Riniubels покинула ущелье, а правительство Грузии отозвало распоряжение о строительстве каскада Намахвани ГЭС.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.

 

 

 

 

Темы:
Видео-новости из Грузии (552)
Теги:
ГЭС, Кутаиси, Грузия

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