Пенсионерка из Челябинска попала на сайт итальянского Vogue – видео

Жительница поселка Красногорский Челябинской области Лидия Тучкова в возрасте 83 лет попала в электронную версию модного журнала Vogue после семейной фотосессии. Смотрите в видео удивительную историю

Женщина совсем не планировала становиться моделью и очень удивилась, когда узнала, что ее портрет появился на сайте издания. Сообщает Sputnik Беларусь

Во время съемок семейной фотосессии, которая была приурочена к 8 Марта, пожилая женщина сильно расчувствовалась. В свою очередь, фотограф Александра Саматова решила поддержать ее.

"Такая фотография получилась, потому что Лидия Константиновна такая прям... От нее свет какой-то, кажется, излучается. Такая добрая душевная бабушка прям вообще. Когда сфотографировала, сразу смотрю, думаю: "Эта фотография точно должна в Vogue попасть", – рассказала Саматова.

В результате загруженное на сайт Vogue фото одобрили модераторы и опубликовали на итальянском сайте журнала. Скромная пенсионерка, всю жизнь проработавшая в библиотеке, приятно удивлена тем, что ее портрет теперь красуется на сайте издания.