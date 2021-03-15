12:41 15 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9606
  • 100 RUB4.5174
  • USD3.3232
Поиск
Видео

Пенсионерка из Челябинска попала на сайт итальянского Vogue – видео

Получить короткую ссылку
31 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0e/251164276.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210315/251164344/Top-model-po-russki-pensionerka-iz-Chelyabinska-popala-na-sayt-italyanskogo-Vogue-.html

Жительница поселка Красногорский Челябинской области Лидия Тучкова в возрасте 83 лет попала в электронную версию модного журнала Vogue после семейной фотосессии. Смотрите в видео удивительную историю

Женщина совсем не планировала становиться моделью и очень удивилась, когда узнала, что ее портрет появился на сайте издания. Сообщает Sputnik Беларусь

Во время съемок семейной фотосессии, которая была приурочена к 8 Марта, пожилая женщина сильно расчувствовалась. В свою очередь, фотограф Александра Саматова решила поддержать ее.

"Такая фотография получилась, потому что Лидия Константиновна такая прям... От нее свет какой-то, кажется, излучается. Такая добрая душевная бабушка прям вообще. Когда сфотографировала, сразу смотрю, думаю: "Эта фотография точно должна в Vogue попасть", – рассказала Саматова.

В результате загруженное на сайт Vogue фото одобрили модераторы и опубликовали на итальянском сайте журнала. Скромная пенсионерка, всю жизнь проработавшая в библиотеке, приятно удивлена тем, что ее портрет теперь красуется на сайте издания.

 

 

Теги:
стиль, Мода, Vogue, Пенсионер, Челябинск

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca
Спасение от ковида: вакцина от коронавируса наконец в Грузии - фото
AstraZeneca против ковида: в Грузии началась вакцинация медперсонала от коронавируса - видео
AstraZeneca против ковида: в Грузии началась вакцинация врачей от коронавируса – видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться