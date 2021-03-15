12:42 15 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9606
  • 100 RUB4.5174
  • USD3.3232
Поиск
Видео

AstraZeneca против ковида: в Грузии началась вакцинация врачей от коронавируса – видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (554)
13112
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / STRINGER
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0f/251168276.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210315/251168340/AstraZeneca-protiv-kovida-v-Gruzii-nachalas-vaktsinatsiya-vrachey-ot-koronavirusa---video.html

В Грузии началась вакцинация медицинских работников от коронавируса вакциной AstraZeneca. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходит вакцинация на территории тбилисской инфекционной больницы

Замдиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе одним из первых сделал вакцину от коронавируса в прямом эфире. Прививку ему сделали в тбилисской инфекционной больнице. Имнадзе отметил, что люди должны поверить, что без вакцинации не удастся победить инфекцию.

Эпидемия коронавируса - начало вакцинации в Тбилисской инфекционной больнице. Паата Имнадзе
© Sputnik / STRINGER
"Чувствую себя прекрасно" – Имнадзе сделал вакцину от коронавируса в прямом эфире

Вакцину от коронавируса в прямом эфире сделала и медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, она чувствует себя прекрасно. Также вакцину уже сделал и генеральный директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Грузии Тенгиз Церцвадзе.

Первая партия вакцины шведско-британской компании AstraZeneca поступили в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в стране добровольная.

Темы:
Видео-новости из Грузии (554)
Теги:
больница, медицина, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca
Спасение от ковида: вакцина от коронавируса наконец в Грузии - фото
AstraZeneca против ковида: в Грузии началась вакцинация медперсонала от коронавируса - видео
AstraZeneca против ковида: в Грузии началась вакцинация врачей от коронавируса – видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться