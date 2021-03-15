AstraZeneca против ковида: в Грузии началась вакцинация врачей от коронавируса – видео

В Грузии началась вакцинация медицинских работников от коронавируса вакциной AstraZeneca. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходит вакцинация на территории тбилисской инфекционной больницы

Замдиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе одним из первых сделал вакцину от коронавируса в прямом эфире. Прививку ему сделали в тбилисской инфекционной больнице. Имнадзе отметил, что люди должны поверить, что без вакцинации не удастся победить инфекцию.

Вакцину от коронавируса в прямом эфире сделала и медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, она чувствует себя прекрасно. Также вакцину уже сделал и генеральный директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Грузии Тенгиз Церцвадзе.

Первая партия вакцины шведско-британской компании AstraZeneca поступили в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в стране добровольная.