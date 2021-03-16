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США испугались ВМФ России в Атлантике: теперь в НАТО думают о блокаде

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video: Sputnik / RUPTLY / NATO TV
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0e/251162864.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210316/251163049/SShA-ispugalis-VMF-Rossii-v-Atlantike-teper-v-NATO-dumayut-o-blokade.html

США и их союзники по НАТО испугались активности российского флота в Атлантическом океане. Западные военные чиновники считают, что ВМФ России якобы угрожает безопасности в регионе. Смотрите подробности в видео

В Пентагоне особенно беспокоятся о российских подлодках, которые "все чаще появляются у берегов США" и о новой гиперзвуковой ракете "Циркон", которая уже в следующем году поступит на вооружение ВМФ России.

Американские военные боятся, что подводные лодки с помощью этой новейшей ракеты смогут поражать наземные объекты на большой части территории США. При этом "Циркон" будет для них неуязвим. Поэтому в США и НАТО пытаются найти способ, чтобы не дать возможность российским военным судам приближаться к берегам США и их союзников.

Одна из идей, посетивших головы военных чиновников США и НАТО, – блокада. Впрочем, этот вариант равнозначен объявлению войны.

Теги:
НАТО, ВМС России, США

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