Туризм в Грузии: возвращение - видео

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Грузия продолжает восстанавливать регулярное авиасообщение и ослаблять условия въезда для иностранцев. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
В страну постепенно вновь начинают стекаться туристы из разных стран. Хоть поток пока и небольшой, но это - только начало.
На каких условиях сегодня гости могут приезжать в Грузию, много ли иностранцев уже можно встретить на грузинских курортах, когда возродится серьезный туризм – ответы на эти и другие вопросы смотрите в специальном репортаже Sputnik Грузия.