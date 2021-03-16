Туризм в Грузии: возвращение - видео

В страну постепенно вновь начинают стекаться туристы из разных стран. Хоть поток пока и небольшой, но это - только начало.

На каких условиях сегодня гости могут приезжать в Грузию, много ли иностранцев уже можно встретить на грузинских курортах, когда возродится серьезный туризм – ответы на эти и другие вопросы смотрите в специальном репортаже Sputnik Грузия.