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Туризм в Грузии: возвращение - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (556)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251179990.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210316/251181456/Turizm-v-Gruzii-vozvraschenie---video.html

Грузия продолжает восстанавливать регулярное авиасообщение и ослаблять условия въезда для иностранцев. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

В страну постепенно вновь начинают стекаться туристы из разных стран. Хоть поток пока и небольшой, но это - только начало.

На каких условиях сегодня гости могут приезжать в Грузию, много ли иностранцев уже можно встретить на грузинских курортах, когда возродится серьезный туризм – ответы на эти и другие вопросы смотрите в специальном репортаже Sputnik Грузия.

Темы:
Видео-новости из Грузии (556)
Теги:
Винный туризм, туризм в Грузии, Туры в Грузию, горный туризм, Туризм, Грузия

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