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Проблема за проблемой: как в Европе идет вакцинация от коронавируса - видео

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1808)
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В Европе подозревают, что англо-шведский препарат AstraZeneca может вызвать тромбоз и нарушения свертываемости крови. Подробнее - смотрите в видео

Ранее в СМИ появились сообщения о серьезных побочных эффектах от этой вакцины.

Пока подтверждения этой информации нет, но уже более десяти стран Европы решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca до конца расследования всех случаев с нежелательными последствиями.

Это усложнило и без того тяжелую ситуацию с провальными темпами вакцинации в Европе.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1808)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Европа

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