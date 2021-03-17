Проблема за проблемой: как в Европе идет вакцинация от коронавируса - видео

В Европе подозревают, что англо-шведский препарат AstraZeneca может вызвать тромбоз и нарушения свертываемости крови. Подробнее - смотрите в видео

Ранее в СМИ появились сообщения о серьезных побочных эффектах от этой вакцины.

Пока подтверждения этой информации нет, но уже более десяти стран Европы решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca до конца расследования всех случаев с нежелательными последствиями.

Это усложнило и без того тяжелую ситуацию с провальными темпами вакцинации в Европе.