Огонь уничтожил закрытую квартиру: пожар в жилом доме в Батуми - видео

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/11/251198224.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210317/251198266/Ogon-unichtozhil-zakrytuyu-kvartiru-pozhar-v-zhilom-dome-v-Batumi---video.html
На последних этажах многоэтажного жилого дома в курортном городе Батуми на улице Инасаридзе произошел пожар. Жильцы дома были эвакуированы. Пострадал только один человек, жертв нет. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП
Причины пожара в многоэтажном жилом доме в Батуми выясняются. Однако уже известно, что квартира, в которой разгорелся огонь, в этот момент была закрыта и там никто не находился. Однако потом пожар перекинулся и на соседнюю квартиру.
Один из жильцов дома, пострадавший в результате пожара, доставлен в больницу. Для тушения пожара в многоэтажном здании были мобилизованы восемь бригад пожарных-спасателей и специальная техника.