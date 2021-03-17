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Огонь уничтожил закрытую квартиру: пожар в жилом доме в Батуми - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (558)
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© Sputnik / Seyran Baroyan
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210317/251198266/Ogon-unichtozhil-zakrytuyu-kvartiru-pozhar-v-zhilom-dome-v-Batumi---video.html

На последних этажах многоэтажного жилого дома в курортном городе Батуми на улице Инасаридзе произошел пожар. Жильцы дома были эвакуированы. Пострадал только один человек, жертв нет. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП

Причины пожара в многоэтажном жилом доме в Батуми выясняются. Однако уже известно, что квартира, в которой разгорелся огонь, в этот момент была закрыта и там никто не находился. Однако потом пожар перекинулся и на соседнюю квартиру.

Один из жильцов дома, пострадавший в результате пожара, доставлен в больницу. Для тушения пожара в многоэтажном здании были мобилизованы восемь бригад пожарных-спасателей и специальная техника.

Темы:
Видео-новости из Грузии (558)
Теги:
Батуми, Батуми, Пожарные, Пожар, происшествия, Грузия

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