Огонь уничтожил закрытую квартиру: пожар в жилом доме в Батуми - видео

На последних этажах многоэтажного жилого дома в курортном городе Батуми на улице Инасаридзе произошел пожар. Жильцы дома были эвакуированы. Пострадал только один человек, жертв нет. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП

Причины пожара в многоэтажном жилом доме в Батуми выясняются. Однако уже известно, что квартира, в которой разгорелся огонь, в этот момент была закрыта и там никто не находился. Однако потом пожар перекинулся и на соседнюю квартиру.

Один из жильцов дома, пострадавший в результате пожара, доставлен в больницу. Для тушения пожара в многоэтажном здании были мобилизованы восемь бригад пожарных-спасателей и специальная техника.