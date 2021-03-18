Прямая трансляция - Еженедельный брифинг МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире
Ситуация в районе поселка Вашлиджвари в столице Грузии крайне серьезная. Специалисты заявляют, что нужны немедленные меры, чтобы остановить оползневые процессы. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП
Директор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург подробно рассказал о российской вакцине "Спутник V"
На последних этажах многоэтажного жилого дома в курортном городе Батуми на улице Инасаридзе произошел пожар. Жильцы дома были эвакуированы. Пострадал только один человек, жертв нет. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП
Российским врачам удалось героически спасти молодого пациента с коронавирусом, у которого останавливалось сердце. Подробнее - смотрите в видео Sputnik
Стороны предполагают, что этот раунд будет решающим и им удастся договориться и по оставшимся наиболее принципиальным вопросам
Для въезда в страну иностранцу достаточна одна прививка от коронавируса препаратом Johnson & Johnson и две прививки другими вакцинами
Пашинян решил, что лучший выход из сложившейся ситуации – досрочные парламентские выборы
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