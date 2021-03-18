Прямая трансляция - Еженедельный брифинг МИД РФ Марии Захаровой

На последних этажах многоэтажного жилого дома в курортном городе Батуми на улице Инасаридзе произошел пожар. Жильцы дома были эвакуированы. Пострадал только один человек, жертв нет. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП