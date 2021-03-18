Страшный оползень угрожает Тбилиси: массы земли могут разрушить трассу - видео

Ситуация в районе поселка Вашлиджвари в столице Грузии крайне серьезная. Специалисты заявляют, что нужны немедленные меры, чтобы остановить оползневые процессы. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП

К изучению оползневой зоны в Тбилиси подключаются немецкие специалисты, сообщает мэрия столицы. Как говорится в сообщении, оползневые процессы активизировались из-за строительных работ, предпринятых в последние годы на улице Мухрана Мачавариани и близлежащем склоне.

Сейсмологи и геодезисты Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга провели первичную оценку ситуации и намерены опубликовать отчет после завершения работы. По первичному заключению специалистов института, объем уже отделившейся массы земли, которая может сорваться в любой момент, составляет около полумиллиона кубометров.

Как заявила Sputnik Грузия директор Института Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе, оползневая зона образовалась в результате грубого вмешательства человека в окружающую среду.

Образовавшаяся оползневая зона уже активно обсуждается в социальной сети. Страницы пользователей в фейсбуке наводнили аэрофотоснимки, на которых видны глубокие трещины и угрожающе нависшие огромные массы в районе поселка Вашлиджвари.