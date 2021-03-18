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Медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса в Ахалцихе на юге Грузии - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (560)
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В Ахалцихе молодая медсестра впала в кому после прививки от коронавируса. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

После случая в Ахалцихе министерство здравоохранения Грузии может приостановить вакцинацию от коронавируса. 

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
photo : press-service of the President of Georgia
Минздрав Грузии может приостановить вакцинацию от коронавируса

Совет группы экспертов по иммунизации и комитет по управлению побочными явлениями до конца дня примет решение по поводу продолжения вакцинации от коронавируса из-за случая в Ахалцихе, заявила замглавы Минздрава Тамара Габуния.

Медсестре стало плохо спустя 15 минут после вакцинации. Она была переведена в реанимационное отделение. Во дворе клинике собрались ее родные и близкие. На месте также произошел инцидент - разозленные родственники медсестры камнями разбили стекла клиники. К медучреждению прибыли наряды полиции.

Вакцинация против коронавируса вакциной AstraZeneca в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к группе повышенного риска. По последним данным, вакцинацию от коронавируса прошли 2 719 человек. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (560)
Теги:
происшествия, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Ахалцихе, Грузия

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