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"Будьте здоровы": Путин ответил на обвинения Байдена - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210319/251212034/Budte-zdorovy-Putin-otvetil-na-obvineniya-Baydena---video.html

На обвинения президента США Джо Байдена российский лидер Владимир Путин отреагировал с достоинством и с присущим ему чувством юмора. Смотрите в видео, что президент России ответил американскому коллеге

Президент России Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге Джо Байдену здоровья. Так российский лидер отреагировал на резкие обвинения главы Белого дома.

Российский президент добавил, что когда люди оценивают других, они зачастую видят в них свои собственные черты.
Ранее президент США допустил ряд заявлений, которые привели к ухудшению и без того сложных российско-американских отношений.

Теги:
Политика, Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия

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