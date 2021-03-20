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"Горячая весна": оппозиция в Грузии объявила о своих планах – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (562)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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Грузинская оппозиция объявила "горячую весну" после срыва переговоров с правящей партией. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в субботу лидеры оппозиции провели информационный митинг у здания парламента страны в Тбилиси

"Большой сбор" сторонников оппозиции запланирован 15 мая на проспекте Руставели, а до этого лидеры проведут мобилизацию сторонников в регионах. Об этом они объявили в субботу на информационном митинге у парламента Грузии в центре столицы.

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"Лидеры оппозиции разделятся и отправятся в регионы. Мы придем в каждый город, в каждое село, в каждый дом", – пообещал лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава.

"С сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы. Пройдут многочисленные акции в Тбилиси и регионах. А 15 мая мы устроим большой митинг тут у парламента", – заявил представитель "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

Темы:
Видео-новости из Грузии (562)
Теги:
Парламент Грузии, Протест, Акция протеста, Акции протеста, Оппозиция, Грузия

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