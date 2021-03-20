18:15 20 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Видео

Низшая точка в отношениях: Россия и США на грани разрыва - видео

Получить короткую ссылку
4 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video: Ruptly / wh.gov
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/14/251225182.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210320/251225227/Nizshaya-tochka-v-otnosheniyakh-Rossiya-i-SShA-na-grani-razryva---video.html

Резкие заявления президента США Джо Байдена спровоцировали новый кризис в отношениях России и Соединенных Штатов. Подробнее - смотрите в видео

В Москве утверждают, что ситуация приближается к точке невозврата. Российский МИД даже отозвал своего посла из Вашингтона для консультаций. Однако Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать сотрудничать с США, но только на выгодных для себя условиях. Подробнее - в видео.

Теги:
Владимир Путин, Джо Байден, международная безопасность, международное сотрудничество, Россия, Россия, США

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок The World Is Going Upside Down канадского фотографа Thomas Vijayan, занявший первое место в категории Animals in their habitat и ставший победителем конкурса World Nature Photography Awards 2020
Лучшие снимки дикой природы: победители конкурса World Nature Photography Awards 2020
Горячая весна: оппозиция в Грузии объявила о своих планах - видео
"Горячая весна": оппозиция в Грузии объявила о своих планах – видео
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться