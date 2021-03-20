Низшая точка в отношениях: Россия и США на грани разрыва - видео

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Резкие заявления президента США Джо Байдена спровоцировали новый кризис в отношениях России и Соединенных Штатов. Подробнее - смотрите в видео
В Москве утверждают, что ситуация приближается к точке невозврата. Российский МИД даже отозвал своего посла из Вашингтона для консультаций. Однако Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать сотрудничать с США, но только на выгодных для себя условиях. Подробнее - в видео.