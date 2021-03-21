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Лавров: на Западе появился новый феномен - фриковая дипломатия

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210321/251226876/Lavrov-na-Zapade-poyavilsya-novyy-fenomen---frikovaya-diplomatiya.html

В арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен - "фриковая дипломатия", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда Гончарова. Смотрите подробности в видео

“В арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия” - с таким заявлением Сергей Лавров выступил на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова в Москве.

Глава МИД России подчеркнул, что все чаще Запад жестко отвергает любые альтернативные точки зрения, а собственные необоснованные обвинения не подкрепляет доказательствами.

Отношения между Россией и США обострились после недипломатичного заявления президента Джо Байдена. В ответ президент России Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге здоровья и предложил продолжить дискуссию в прямом эфире.

Теги:
Политика, Сергей Лавров, Россия

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