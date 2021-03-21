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Хотим гулять ночью! В Тбилиси требовали отменить "комендантский час" - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (563)
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© video: Sputnik . Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210321/251228978/Khotim-gulyat-nochyu-V-Tbilisi-trebovali-otmenit-komendantskiy-chas---video.html

Сторонники отмены так называемого "комендантского часа" собираются подать иск в Конституционный суд Грузии против правительства страны. Активисты считают ограничение на передвижение в ночные часы - нарушением их прав. Смотрите подробности в нашем видео

Участники движения "Социальный взрыв" намерены подать коллективный иск в Конституционный суд Грузии - "Народ Грузии против грузинского правительства" с требованием отмены так называемого "комендантского часа".

Сегодня участники движения провели протестную акцию с тем же требованием у здания правительственной канцелярии в Тбилиси. Активисты считают, что ограничения на передвижения в ночные часы является грубым нарушением прав человека.

Ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 – одно из немногих оставшихся, наряду с масочным режимом и запретом на массовые мероприятия, которые будут действовать в Грузии еще неопределенное время, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

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Темы:
Видео-новости из Грузии (563)
Теги:
Акция протеста, Акция, Тбилиси, Грузия

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