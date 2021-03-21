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Цены на бензин растут, в Грузии протестуют - видео акции водителей в Кутаиси

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Темы:
Видео-новости из Грузии (564)
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В Кутаиси автомобилисты провели акцию протеста против повышения цен на топливо. Они требуют от правительства Грузии взять рот цен под контроль. Смотрите подробности в видео

Автомобилисты Кутаиси провели очередное протестное шествие по улицам города с требованием взять под контроль рост цен на топливо. Протестующие собрались у здания Дворца спорта.

Водители регулярно проводят акции протеста против роста цен на бензин в крупных городах Грузии. Они проезжают автоколоннами по главным улицам больших населенных пунктов, собирают митинги и организуют пикеты. Однако это не решает проблемы, так как цены на топливо продолжают расти. Автолюбители требуют от правительства незамедлительной помощи, в противном случае водители микроавтобусов и такси не исключают увеличения платы за проезд.

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Темы:
Видео-новости из Грузии (564)
Теги:
Бензин, Акция протеста, Кутаиси, Грузия

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