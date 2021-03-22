Запуск ракеты с 38 спутниками с космодрома Байконур - видео

Для этого запуска ракету "Союз" перекрасили: вместо традиционных серого и оранжевого она предстала в белом и синем цветах. Как проходил запуск - смотрите в видео

Ракета-носитель "Союз-2.1а", впервые за 45 лет сменившая цветовую гамму с серо-оранжевой на бело-синюю, отправилась в полет с космодрома Байконур. Трансляция велась на сайте "Роскосмоса". "Прошел контакт подъема", - сказал диктор. Это означает, что был зафиксирован отрыв ракеты от стартового стола.

В 09:17 мск от третьей ступени ракеты отделился разгонный блок "Фрегат" с 38 спутниками из 18 стран. Сперва на орбиту был доставлен южнокорейский спутник наблюдения Земли CAS500-1. После него настала очередь четырех японских спутников GRUS.

После от ракеты-носителя отделились остальные 33 аппарата. В их числе: южнокорейские KMSL, Pumbaa и Timon, японские ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3, итальянские SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.