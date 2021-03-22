19:47 22 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Видео

Запуск ракеты с 38 спутниками с космодрома Байконур - видео

Получить короткую ссылку
27 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
video : Roscosmos TV
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/16/251238709.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210322/251238768/Zapusk-kosmicheskikh-apparatov-s-kosmodroma-Baykonur-video.html
Запуск ракеты с 38 спутниками с космодрома Байконур - видео
Для этого запуска ракету "Союз" перекрасили: вместо традиционных серого и оранжевого она предстала в белом и синем цветах. Как проходил запуск - смотрите в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=69343096&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/16/251238709.png
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT53M28S
2021-03-22T17:30Z

Для этого запуска ракету "Союз" перекрасили: вместо традиционных серого и оранжевого она предстала в белом и синем цветах. Как проходил запуск - смотрите в видео

Ракета-носитель "Союз-2.1а", впервые за 45 лет сменившая цветовую гамму с серо-оранжевой на бело-синюю, отправилась в полет с космодрома Байконур. Трансляция велась на сайте "Роскосмоса". "Прошел контакт подъема", - сказал диктор. Это означает, что был зафиксирован отрыв ракеты от стартового стола.

В 09:17 мск от третьей ступени ракеты отделился разгонный блок "Фрегат" с 38 спутниками из 18 стран. Сперва на орбиту был доставлен южнокорейский спутник наблюдения Земли CAS500-1. После него настала очередь четырех японских спутников GRUS.

После от ракеты-носителя отделились остальные 33 аппарата. В их числе: южнокорейские KMSL, Pumbaa и Timon, японские ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский  NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3, итальянские SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.

Теги:
запуск ракеты, Новая ракета, ракета, Роскосмос, Космос, наука, Байконур, Россия, Россия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото
О чем другие молчат-III сезон - Немирный атом: 10 лет со дня аварии на Фукусиме
О чем другие молчат-III сезон - "Немирный атом": 10 лет со дня аварии на Фукусиме
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться