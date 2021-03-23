"Красная зона" в Латвии: почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах

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Латвию накрывает третья волна COVID-19. Но о том, что творится в рижских больницах, не так-то просто узнать. Подробнее - смотрите в видео
Фельдшера, которая осмелилась рассказать о нехватке мест и неправильном лечении, уволили. Из-за страха потерять работу замолчали и остальные медики. О происходящем в ковидных отделениях теперь говорят только пациенты.
Почему больных коронавирусом держат в коридорах и выписывают в тот же день? И есть ли в Латвии еще места, куда не боятся пускать журналистов из России? Корреспондент Sputnik отправился в город Даугавпилс и даже пробрался в "красную зону".