"Красная зона" в Латвии: почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах

Латвию накрывает третья волна COVID-19. Но о том, что творится в рижских больницах, не так-то просто узнать. Подробнее - смотрите в видео

Фельдшера, которая осмелилась рассказать о нехватке мест и неправильном лечении, уволили. Из-за страха потерять работу замолчали и остальные медики. О происходящем в ковидных отделениях теперь говорят только пациенты.

Почему больных коронавирусом держат в коридорах и выписывают в тот же день? И есть ли в Латвии еще места, куда не боятся пускать журналистов из России? Корреспондент Sputnik отправился в город Даугавпилс и даже пробрался в "красную зону".