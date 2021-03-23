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Вулкан Фаградальсфьядль начал извержение спустя шесть тысяч лет - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210323/251250120/Vulkan-Fagradalsfyadl-nachal-izverzhenie-stustya-shest-tysyach-let---video.html

Исландский вулкан Фаградальсфьядль, расположенный около одноименной горы на полуострове Рейкьянес начал извержение в субботу, после нескольких недель сейсмической активности. Смотрите в видео невероятные кадры

На кадрах видео, снятого с высоты птичьего полета, видно, что лава извергается из кратера вулкана и стекает по боковым склонам Фаградальсфьядля, сообщает Sputnik Беларусь

В связи с извержением вулкана Международный аэропорт Кефлавик был закрыт для принятия и отправки рейсов. На всем полуострове действует красный уровень опасности для авиации.

За прошедший месяц в стране случилось более сорока тысяч землетрясений - показатель серьёзный, учитывая то, что с 2014 года каждый год происходило всего от тысячи до трёх тысяч землетрясений. Предположительно это повлияло на активность вулкана, который на протяжении шести тысяч лет спал.

Теги:
Исландия, извержение вулкана

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