"Кризис расколол общество": эксперт дал оценку политическим процессам в стране

Свое мнение эксперт Венеди Бенидзе высказал в ходе пресс-конференции в тбилисском международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Вместе с ним во встрече с прессой участвовал политолог и эксперт по вопросам права Гия Мепаришвили.
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Главным образом, эксперты обсуждали тему "Правовая оценка политических процессов в Грузии". Известно, что страна в данный момент переживает тяжелый политический кризис – после парламентских выборов 2020 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция никак не могут договориться.
Эксперты поделились предположениями о том, почему политический диалог не дает результатов, и рассказали о том, что сторонам нужно сделать для достижения консенсуса.