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"Кризис расколол общество": эксперт дал оценку политическим процессам в стране

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Темы:
Видео-новости из Грузии (565)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210324/251254890/Krizis-raskolol-obschestvo-ekspert-dal-otsenku-politicheskim-protsessam-v-strane.html

Раскол общества на две части – вот что принес Грузии политический кризис, считают эксперты в области права Венеди Бенидзе и Гия Мепаришвили. Подробнее – смотрите в видео

Свое мнение эксперт Венеди Бенидзе высказал в ходе пресс-конференции в тбилисском международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Вместе с ним во встрече с прессой участвовал политолог и эксперт по вопросам права Гия Мепаришвили.

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Пресс-конференция на тему: Правовая оценка политических процессов в Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Настоящая причина политического кризиса в Грузии: почему переговоры зашли в тупик?

Главным образом, эксперты обсуждали тему "Правовая оценка политических процессов в Грузии". Известно, что страна в данный момент переживает тяжелый политический кризис – после парламентских выборов 2020 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция никак не могут договориться.

Эксперты поделились предположениями о том, почему политический диалог не дает результатов, и рассказали о том, что сторонам нужно сделать для достижения консенсуса.

Темы:
Видео-новости из Грузии (565)
Теги:
кризис, Эксперты, экспертное мнение, Экспертное мнение, Политика, Грузия

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