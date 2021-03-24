"Кризис расколол общество": эксперт дал оценку политическим процессам в стране

Раскол общества на две части – вот что принес Грузии политический кризис, считают эксперты в области права Венеди Бенидзе и Гия Мепаришвили. Подробнее – смотрите в видео

Свое мнение эксперт Венеди Бенидзе высказал в ходе пресс-конференции в тбилисском международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Вместе с ним во встрече с прессой участвовал политолог и эксперт по вопросам права Гия Мепаришвили.

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© Sputnik / Alex Shlamov Настоящая причина политического кризиса в Грузии: почему переговоры зашли в тупик?

Главным образом, эксперты обсуждали тему "Правовая оценка политических процессов в Грузии". Известно, что страна в данный момент переживает тяжелый политический кризис – после парламентских выборов 2020 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция никак не могут договориться.

Эксперты поделились предположениями о том, почему политический диалог не дает результатов, и рассказали о том, что сторонам нужно сделать для достижения консенсуса.