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Лавров рассказал, кто уничтожил отношения между Россией и Евросоюзом

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video: Ruptly / EBS
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210324/251258958/Lavrov-rasskazal-kto-unichtozhil-otnosheniya-mezhdu-Rossiey-i-Evrosoyuzom.html

Евросоюз уничтожил отношения с Россией, заявил Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И. Смотрите в видео, что рассказал дипломат

По словам главы российского МИД, остались лишь единичные страны, которые сохраняют диалог с Москвой, в то время как остальные разрушили все имевшиеся механизмы.

"Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией [у нас] отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - подчеркнул Лавров.

Готова ли Москва налаживать диалог с ЕС - смотрите в видео.

Теги:
Политика, Евросоюз, Россия

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