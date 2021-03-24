Лавров рассказал, кто уничтожил отношения между Россией и Евросоюзом

Евросоюз уничтожил отношения с Россией, заявил Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И. Смотрите в видео, что рассказал дипломат

По словам главы российского МИД, остались лишь единичные страны, которые сохраняют диалог с Москвой, в то время как остальные разрушили все имевшиеся механизмы.

"Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией [у нас] отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - подчеркнул Лавров.

Готова ли Москва налаживать диалог с ЕС - смотрите в видео.