Лавров рассказал, кто уничтожил отношения между Россией и Евросоюзом

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/18/251258578.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210324/251258958/Lavrov-rasskazal-kto-unichtozhil-otnosheniya-mezhdu-Rossiey-i-Evrosoyuzom.html
Евросоюз уничтожил отношения с Россией, заявил Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И. Смотрите в видео, что рассказал дипломат
По словам главы российского МИД, остались лишь единичные страны, которые сохраняют диалог с Москвой, в то время как остальные разрушили все имевшиеся механизмы.
"Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией [у нас] отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - подчеркнул Лавров.
Готова ли Москва налаживать диалог с ЕС - смотрите в видео.