Партия “Лело” начала сбор подписей под требованием о досрочных выборах - видео

Лидеры оппозиционной партии "Лело" и их сторонники в четверг у метро "Площадь Свободы" в центре Тбилиси начали сбор подписей под требованием о проведении досрочных парламентских выборов. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

С ноября 2020 года объединенная грузинская оппозиция проводит акции протеста, требуя проведения досрочных парламентских выборов. Они выражают недоверие итогам голосования, которые обеспечили победу правящей партии.

Большинство депутатов от оппозиции отказались в знак протеста приступить к работе в парламенте страны. Перед парламентом Грузии на проспекте Руставели уже месяц как установлены палатки сторонников оппозиции. Переговоры с властями и правящей партией "Грузинская мечта" пока не принесли такого результата, который бы устроил лидеров оппозиционных партий.