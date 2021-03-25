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Партия “Лело” начала сбор подписей под требованием о досрочных выборах - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (567)
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https://sputnik-georgia.ru/video/20210325/251269301/Partiya-Lelo-nachala-sbor-podpisey-pod-trebovaniem-o-dosrochnykh-vyborakh---video.html

Лидеры оппозиционной партии "Лело" и их сторонники в четверг у метро "Площадь Свободы" в центре Тбилиси начали сбор подписей под требованием о проведении досрочных парламентских выборов. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

С ноября 2020 года объединенная грузинская оппозиция проводит акции протеста, требуя проведения досрочных парламентских выборов. Они выражают недоверие итогам голосования, которые обеспечили победу правящей партии.

Большинство депутатов от оппозиции отказались в знак протеста приступить к работе в парламенте страны. Перед парламентом Грузии на проспекте Руставели уже месяц как установлены палатки сторонников оппозиции. Переговоры с властями и правящей партией "Грузинская мечта" пока не принесли такого результата, который бы устроил лидеров оппозиционных партий. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (567)
Теги:
Парламентские выборы, Парламентские выборы, Оппозиция, Протест, Акции протеста, Акция протеста, Грузия

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