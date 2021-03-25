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На Грузию обрушились оползни: стихийные бедствия в Аджарии и Мцхета-Мтианети - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (568)
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За последние дни сразу несколько оползней произошли в Грузии - в горной Аджарии и в регионе Мцхета-Мтианети, а также в Западной Грузии. Стихийные бедствия вызвали проливные дожди. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места происшествия

Оползень, вызванный обильными осадками и непогодой, произошел в горной Аджарии. На другом конце страны, в регионе Мцхета-Мтианети, оползень разрушил участок автомобильной дороги Ошпители-Гудамакари. На восстановительные работы были брошены дополнительные силы, дорога уже расчищена и движение восстановлено.

Еще один оползень в Западной Грузии сошел в районе Цагери, повредив центральную автомагистраль Кутаиси-Цагери-Амбролаури. На ликвидацию последствий стихийного бедствия потребовалось несколько дней. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (568)
Теги:
Оползень, Мцхета-Мтианети, Аджария, происшествия, стихийное бедствие, Грузия

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