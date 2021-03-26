В России запустили производство вакцины "КовиВак"

В России сегодня стартовало промышленное производство вакцины от коронавируса "КовиВак". Это уже третий российский препарат для профилактики COVID-19

Препарат, разработанный российским Центром имени Чумакова, зарегистрировали 20 февраля 2021 года. Таким образом, "КовиВак" стал третьей российской вакциной от COVID-19. Помимо него в России одобрены "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Упаковку первой партии "КовиВак" запустил лично министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Ожидается, что препарат в ближайшие дни поступит в регионы. В центре планируют выпускать до 10 миллионов доз в год.

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