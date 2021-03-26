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Запад начал новую войну против России. Какие цели он преследует?

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vidvideo: Ruptly / Sputnik / RT Russia / "Москва. Кремль. Путин", Россия-1 / WH.gov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210326/251281612/Zapad-nachal-novuyu-voynu-protiv-Rossii-Kakie-tseli-on-presleduet.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал попытки Запада оказать давление на Москву. Смотрите в видео заявление политика

По его мнению, это проявление политики мягкой силы, которая преследует жесткие цели. Он сравнил эти попытки с насильственным "демократизаторством".

"Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием все нового и нового технологического инструментария", - сказал Песков журналистам.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Запад во главе с США развязал новый тип войны против Москвы - ментальный.

По словам советника российского министра обороны Андрея Ильницкого, ее цель - "уничтожение самосознания, изменение ментальной - цивилизационной - основы общества".

Теги:
Политика, Россия

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