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Страх перед вакциной: готовы ли жители Тбилиси делать прививки от ковида

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Темы:
Видео-новости из Грузии (569)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Alex Shlamov
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1b/251284452.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210327/251284769/Strakh-pered-vaktsinoy-gotovy-li-zhiteli-Tbilisi-delat-privivki-ot-kovida.html

Жители Грузии теперь могут выбрать, чем защитить себя от коронавируса – с помощью вакцины Pfizer или AstraZeneca. Но добровольцев сделать прививку пока немного, хоть Pfizer и более популярен. Смотрите в видео опрос Sputnik Грузия на актуальную тему среди жителей Тбилиси

В Грузии уже вторую неделю идет процесс вакцинации. На первом этапе прививаются медицинские работники. Скоро вакцинация станет доступна для пожилых людей старше 65 лет. А позже – и для всех остальных граждан.

Но пока большинство тбилисцев не собираются делать прививки от ковида и не скрывают своих сомнений. Хотя минздрав Грузии предупреждает всех жителей – всеобщая вакцинация необходима, чтобы победить коронавирус. Возможно, после доставки Pfizer в страну, а потом и китайской вакцины, прививочный процесс пойдет активнее.

Темы:
Видео-новости из Грузии (569)
Теги:
Опрос, Опрос, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

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