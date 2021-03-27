Страх перед вакциной: готовы ли жители Тбилиси делать прививки от ковида

Жители Грузии теперь могут выбрать, чем защитить себя от коронавируса – с помощью вакцины Pfizer или AstraZeneca. Но добровольцев сделать прививку пока немного, хоть Pfizer и более популярен. Смотрите в видео опрос Sputnik Грузия на актуальную тему среди жителей Тбилиси

В Грузии уже вторую неделю идет процесс вакцинации. На первом этапе прививаются медицинские работники. Скоро вакцинация станет доступна для пожилых людей старше 65 лет. А позже – и для всех остальных граждан.

Но пока большинство тбилисцев не собираются делать прививки от ковида и не скрывают своих сомнений. Хотя минздрав Грузии предупреждает всех жителей – всеобщая вакцинация необходима, чтобы победить коронавирус. Возможно, после доставки Pfizer в страну, а потом и китайской вакцины, прививочный процесс пойдет активнее.