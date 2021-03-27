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Что делать с госпредприятиями в Грузии и как выйти из кризиса? Мнение эксперта

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Темы:
Видео-новости из Грузии (570)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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Какое будущее ждет государственные предприятия в Грузии и как лучше с ними поступить? Как они могут принести больше пользы и что думают по этому поводу специалисты? Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия

Способы выходы страны из посткоивдного кризиса обсудили эксперты в ходе "круглого стола" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси. 

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Как один из способов выхода из экономического кризиса в стране экспертами было рассмотрено будущее государственных предприятий: стоит ли их оставлять за государством или передать частным владельцам.

Профессор Темур Хомерики полагает, что госпредприятия, при правильной политике властей, принесут немало пользы.

Темы:
Видео-новости из Грузии (570)
Теги:
экспертное мнение, Экспертное мнение, Эксперты, промышленность, Экономика, Грузия

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