Что делать с госпредприятиями в Грузии и как выйти из кризиса? Мнение эксперта

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Какое будущее ждет государственные предприятия в Грузии и как лучше с ними поступить? Как они могут принести больше пользы и что думают по этому поводу специалисты? Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия
Способы выходы страны из посткоивдного кризиса обсудили эксперты в ходе "круглого стола" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси.
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Как один из способов выхода из экономического кризиса в стране экспертами было рассмотрено будущее государственных предприятий: стоит ли их оставлять за государством или передать частным владельцам.
Профессор Темур Хомерики полагает, что госпредприятия, при правильной политике властей, принесут немало пользы.