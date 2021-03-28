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Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику

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video: Suez Canal Authority / Maxar Technologies / Associated Press / bloomberg.com / raex-a.ru
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1a/251282788.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210328/251282916/Pochemu-konteynerovoz-Ever-Given-ostanovil-Suetskiy-kanal-i-mirovuyu-ekonomiku.html

Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала. Смотрите в видео, сколько стоит блокировка канала для мировой торговли

Движение в Суэцком канале до сих пор заблокировано. 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перегородил канал, остановив движение в обе стороны.

На застрявших судах примерно 10 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, из них около 2,6 миллиона баррелей - российская нефть. Согласно подсчетам, общая стоимость нефти из России может составлять 160 миллионов долларов.

Судно длиной 400 метров следовало из Китая в Роттердам. Десятки судов теперь стоят в пробке, а эксперты подсчитывают убытки, ведь Суэцкий канал - один из самых важных и загруженных морских торговых путей в мире.

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Теги:
Экономика

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