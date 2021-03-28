Четвероногие "психологи" успокаивают пассажиров перед полетом – видео

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В аэропорту Красноярска пассажиры снимают стресс перед полетом, общаясь с животными. Смотрите в видео, как работает собакотерапия
У пассажиров международного аэропорта Красноярск имени Дмитрия Хворостовского появилась уникальная возможность настроиться на предстоящий полет и избавиться от стресса, сообщает Sputnik Беларусь
На помощь аэрофобам пришли участники пилотного проекта "Собака эмоциональной поддержки".
Подобные проекты широко распространены в крупных аэропортах по всему миру. Специалисты уверены – появление четвероногих способно стабилизировать психологическое состояние человека.
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