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Четвероногие "психологи" успокаивают пассажиров перед полетом – видео

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Sputnik Грузия
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В аэропорту Красноярска пассажиры снимают стресс перед полетом, общаясь с животными. Смотрите в видео, как работает собакотерапия

У пассажиров международного аэропорта Красноярск имени Дмитрия Хворостовского появилась уникальная возможность настроиться на предстоящий полет и избавиться от стресса, сообщает Sputnik Беларусь

На помощь аэрофобам пришли участники пилотного проекта "Собака эмоциональной поддержки".

Подобные проекты широко распространены в крупных аэропортах по всему миру. Специалисты уверены – появление четвероногих способно стабилизировать психологическое состояние человека.

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Теги:
животные, собаки, Красноярский край

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