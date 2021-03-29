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В Тбилиси паника: гигантский оползень угрожает городу - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (571)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1c/251292690.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210329/251313326/V-Tbilisi-panika-gigantskiy-opolzen-ugrozhaet-gorodu---video.html

Опасность схода гигантского оползня в районе Вашлиджвари пугает жителей столицы Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, какую угрозу несут массы земли, которые пришли в движение на склоне горы в густонаселенном районе Сабуртало

Близ улицы Мачавариани в районе Вашлиджвари в Тбилиси, неподалеку от озера Лиси, начались оползневые процессы – на склоне горы в земле образовались трещины глубиной свыше 18 метров, ширина которых увеличивается с каждым днем примерно на пять сантиметров.

По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков по склону горы сойдет около 500 тысяч кубометров земли, что создаст угрозу людям, живущим под этой местностью.

На данном этапе в мэрии столицы считают, что для паники и эвакуации местного населения причин нет. Мэрия уже пригласила немецких специалистов, которые вместе с грузинскими экспертами изучают ситуацию.

Темы:
Видео-новости из Грузии (571)
Теги:
стихийное бедствие, происшествия, Оползень, Тбилиси, Грузия

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