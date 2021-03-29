В Тбилиси паника: гигантский оползень угрожает городу - видео

Опасность схода гигантского оползня в районе Вашлиджвари пугает жителей столицы Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, какую угрозу несут массы земли, которые пришли в движение на склоне горы в густонаселенном районе Сабуртало

Близ улицы Мачавариани в районе Вашлиджвари в Тбилиси, неподалеку от озера Лиси, начались оползневые процессы – на склоне горы в земле образовались трещины глубиной свыше 18 метров, ширина которых увеличивается с каждым днем примерно на пять сантиметров.

По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков по склону горы сойдет около 500 тысяч кубометров земли, что создаст угрозу людям, живущим под этой местностью.

На данном этапе в мэрии столицы считают, что для паники и эвакуации местного населения причин нет. Мэрия уже пригласила немецких специалистов, которые вместе с грузинскими экспертами изучают ситуацию.