Грузинская оппозиция стала объектом акции протеста гражданских активистов - видео

Активисты гражданского движения "Вперед" провели акции протеста у офисов оппозиционных партий – "Европейской Грузии", "Лейбористской партии" и "Единого национального движения". Против чего они протестовали - смотрите в видео Sputnik Грузия

Участники акции выражали недовольство тем, что оппозиция игнорирует призывы стратегических партнеров Грузии и представителей Евросоюза войти в парламент и начать решать все политические вопросы в его стенах.

Гражданские активисты считают, что бойкот законодательного органа рядом оппозиционных партий не что иное, как саботаж собственной страны. Они призвали оппозицию в процессе переговоров с правящей партией "Грузинская мечта" руководствоваться государственными, а не узкопартийными интересами.

Участники акции расклеили на стенах офисов оппозиционных партий стикеры с призывами международных партнеров и заключением ОБСЕ / БДИПЧ о легитимности парламентских выборов 31 октября, из-за чего у них возник конфликт с представителями "Лейбористской партии".

Напряженная ситуация была и у офиса "Единого национального движения". Члены партии не впустили гражданских активистов во двор офиса. Здесь не обошлось без словесного, а затем и физического противостояния.