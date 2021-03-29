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Грузинская оппозиция стала объектом акции протеста гражданских активистов - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (572)
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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210329/251314684/Gruzinskaya-oppozitsiya-stala-obektom-aktsii-protesta-grazhdanskikh-aktivistov---video.html

Активисты гражданского движения "Вперед" провели акции протеста у офисов оппозиционных партий – "Европейской Грузии", "Лейбористской партии" и "Единого национального движения". Против чего они протестовали - смотрите в видео Sputnik Грузия

Участники акции выражали недовольство тем, что оппозиция игнорирует призывы стратегических партнеров Грузии и представителей Евросоюза войти в парламент и начать решать все политические вопросы в его стенах.

Активисты движения Вперед проводят акцию протеста у офиса Единого нацдвижения 29 марта 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Идите в парламент - призывали активисты движения "Вперед" грузинскую оппозицию

Гражданские активисты считают, что бойкот законодательного органа рядом оппозиционных партий не что иное, как саботаж собственной страны. Они призвали оппозицию в процессе переговоров с правящей партией "Грузинская мечта" руководствоваться государственными, а не узкопартийными интересами.

Участники акции расклеили на стенах офисов оппозиционных партий стикеры с призывами международных партнеров и заключением ОБСЕ / БДИПЧ о легитимности парламентских выборов 31 октября, из-за чего у них возник конфликт с представителями "Лейбористской партии".

Напряженная ситуация была и у офиса "Единого национального движения". Члены партии не впустили гражданских активистов во двор офиса. Здесь не обошлось без словесного, а затем и физического противостояния.

Темы:
Видео-новости из Грузии (572)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Президентские выборы, выборы, Оппозиция, Парламент Грузии, Парламент Грузии, Грузия

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