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"Русский ориенталист" о структурах НКО в Армении, об Украине и Навальном

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210331/251329406/Russkiy-orientalist-o-strukturakh-NKO-v-Armenii-ob-Ukraine-i-Navalnom.html

В гостях у #БИП – автор канала "Русский ориенталист" Игорь Димитриев. Часто оказывается в горячих точках и не стесняется в выражениях. Что он заявил – смотрите в видео

В ходе передачи обозреватели поговорили о влиянии НКО в Армении, Молдове и на Украине. Обсудили, какова идея "великого Турана" сейчас.

Грозит ли Армении гражданская война? Возможен ли силовой сценарий в Приднестровье? Почему "мамалыга не взрывается"?
Об этом и многом другом, о чем говорилось в студии – смотрите в выпуске.

Теги:
Экспертное мнение, экспертное мнение, Никол Пашинян, Нагорно-карабахский конфликт, вооруженные конфликты, Карабахский конфликт, конфликты, Армения, Россия, Россия

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