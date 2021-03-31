"Русский ориенталист" о структурах НКО в Армении, об Украине и Навальном

В гостях у #БИП – автор канала "Русский ориенталист" Игорь Димитриев. Часто оказывается в горячих точках и не стесняется в выражениях. Что он заявил – смотрите в видео

В ходе передачи обозреватели поговорили о влиянии НКО в Армении, Молдове и на Украине. Обсудили, какова идея "великого Турана" сейчас.

Грозит ли Армении гражданская война? Возможен ли силовой сценарий в Приднестровье? Почему "мамалыга не взрывается"?

Об этом и многом другом, о чем говорилось в студии – смотрите в выпуске.