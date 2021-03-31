"Русский ориенталист" о структурах НКО в Армении, об Украине и Навальном

https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1f/251329327.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210331/251329406/Russkiy-orientalist-o-strukturakh-NKO-v-Armenii-ob-Ukraine-i-Navalnom.html
В гостях у #БИП – автор канала "Русский ориенталист" Игорь Димитриев. Часто оказывается в горячих точках и не стесняется в выражениях. Что он заявил – смотрите в видео
В ходе передачи обозреватели поговорили о влиянии НКО в Армении, Молдове и на Украине. Обсудили, какова идея "великого Турана" сейчас.
Грозит ли Армении гражданская война? Возможен ли силовой сценарий в Приднестровье? Почему "мамалыга не взрывается"?
Об этом и многом другом, о чем говорилось в студии – смотрите в выпуске.