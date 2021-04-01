Познера прогнали из Тбилиси: как был сорван день рождения российского журналиста

Известный российский журналист Владимир Познер 31 марта приехал погостить в Грузию и отметить свой 87-й день рождения. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как известному журналисту сорвали праздник

Рано утром в четверг Владимиру Познеру и сопровождавшим его гостям пришлось покинуть Грузию из-за разгоревшегося скандала.

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© Sputnik / STRINGER Ночь Познера: как российского журналиста заставили покинуть Тбилиси - фото 14

Во время предпраздничного ужина в ресторане Vinotel в центре Тбилиси началась акция протеста – у здания собрались гражданские активисты, которые в крайней форме выражали свой протест против ранее сделанных Познером комментариев по Абхазии.

Протестующие также пожаловались в инспекцию труда, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час".

После начала акции протеста под охраной полиции гостей перевезли в отель Stamba, который активисты забросали яйцами. А рано утром Владимир Познер и сопровождающие его лица покинули Грузию.