Познера прогнали из Тбилиси: как был сорван день рождения российского журналиста

Рано утром в четверг Владимиру Познеру и сопровождавшим его гостям пришлось покинуть Грузию из-за разгоревшегося скандала.
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Во время предпраздничного ужина в ресторане Vinotel в центре Тбилиси началась акция протеста – у здания собрались гражданские активисты, которые в крайней форме выражали свой протест против ранее сделанных Познером комментариев по Абхазии.
Протестующие также пожаловались в инспекцию труда, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час".
После начала акции протеста под охраной полиции гостей перевезли в отель Stamba, который активисты забросали яйцами. А рано утром Владимир Познер и сопровождающие его лица покинули Грузию.