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Познера прогнали из Тбилиси: как был сорван день рождения российского журналиста

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Темы:
Видео-новости из Грузии (575)
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Известный российский журналист Владимир Познер 31 марта приехал погостить в Грузию и отметить свой 87-й день рождения. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как известному журналисту сорвали праздник

Рано утром в четверг Владимиру Познеру и сопровождавшим его гостям пришлось покинуть Грузию из-за разгоревшегося скандала.

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Акция протеста сторонников Нацдвижения против приезда Владимира Познера
© Sputnik / STRINGER
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Во время предпраздничного ужина в ресторане Vinotel в центре Тбилиси началась акция протеста – у здания собрались гражданские активисты, которые в крайней форме выражали свой протест против ранее сделанных Познером комментариев по Абхазии.

Протестующие также пожаловались в инспекцию труда, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час".

После начала акции протеста под охраной полиции гостей перевезли в отель Stamba, который активисты забросали яйцами. А рано утром Владимир Познер и сопровождающие его лица покинули Грузию.

Темы:
Видео-новости из Грузии (575)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Владимир Познер, Россия, Россия, Грузия

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