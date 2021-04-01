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Прямая трансляция: Еженедельный брифинг МИД РФ Марии Захаровой

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210401/251346453/Pryamaya-translyatsiya-Ezhenedelnyy-brifing-MID-RF-Marii-Zakharovoy.html
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=25346613&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/01/251346404.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2021-04-01T16:42Z

Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.

Теги:
Политика, Мария Захарова, Россия

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