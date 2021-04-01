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Полный аншлаг: в театре Грибоедова проданы все билеты на апрель - видео

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Грибоедовцы с удовольствием возвращаются к своим зрителям сразу с двумя премьерами после долгого перерыва из-за ковид-ограничений. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Спустя паузу длиной в год театры Грузии, по решению властей, наконец, могут открыть свои двери для зрителей с 1 апреля. К этой встрече активно подготовился и Грибоедовский театр, который предлагает зрителям сразу два премьерных спектакля – "Иван Васильевич" по Булгакову, показ которого состоится 2 апреля, и "Записки сумасшедшего" по Гоголю, который можно будет посмотреть 10 апреля.

По словам заведующей литературной частью театра имени А. С. Грибоедова Нины Зардалишвили-Шадури, билетов на апрельские спектакли уже не осталось. Поэтому желающим попасть в театр хотя бы в мае следует поспешить с покупкой билетов.

Как сказал режиссер-постановщика комедии "Иван Васильевич", автор музыкального оформления Ника Чикваидзе, спектакль основан на фабуле всем известного произведения Марка Твена "Принц и нищий".

"Это пьеса о людях, ищущих власть, и о том, что происходит, когда власть попадает не в те руки, как все путается и какие процессы происходят", - говорит Чикваидзе.

Что касается спектакля "Записки сумасшедшего", то режиссером-постановщиком трагикомедии, а также автором сценической версии и музыкального оформления является Георгий Маргвелашвили. Главную роль – роль Поприщина - исполняет актер Валерий Харютченко.

Театры Грузии возобновили репетиции с 15 марта, а уже с 1 апреля полностью восстановят работу и будут давать спектакли со зрителями в зале, но - с учетом действующих рекомендаций из-за пандемии коронавируса.

Теги:
Русский драмтеатр им. Грибоедова, Театр Грибоедова, театральное искусство, театр, искусство, Грузия

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