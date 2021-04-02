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В России нашли замену Суэцкому каналу. Какие перспективы у Северного морского пути?

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video: Ruptly / Роскосмос @kudsverchkov / Администрация Суэцкого канала / РОСАТОМ / Российская судостроительная компания "Совкомфлот"
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/01/251350946.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210402/251351034/V-Rossii-nashli-zamenu-Suetskomu-kanalu-Kakie-perspektivy-u-Severnogo-morskogo-puti.html

В России назвали альтернативу Суэцкому каналу. Смотрите в видео, какие перспективы имеет Северный морской путь

По мнению российского вице-премьера Юрия Трутнева, единственным резервным вариантом является Северный морской путь (СМП).

Севморпуть - главная арктическая судоходная магистраль России. Он тянется от Карских ворот до мыса Дежнева на Чукотке.

Об альтернативах Суэцкому каналу, одному из самых важных и загруженных морских торговых путей в мире, заговорили после инцидента с контейнеровозом Ever Given. 26 марта судно село на мель на 151-м километре канала, заблокировав движение на несколько дней. По разным оценкам, этот простой обошелся мировой экономике в миллиарды долларов.

Действительно ли Северный морской путь – хорошая альтернатива Суэцкому каналу и какие есть перспективы у Севморпути – смотрите в нашем видео.

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Теги:
Экономика, Россия

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