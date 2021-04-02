17:55 02 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0404
  • 100 RUB4.5191
  • USD3.4410
Поиск
Видео

Григорий Карасин о событиях в Грузии и единстве с Беларусью

Получить короткую ссылку
77 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/02/251356675.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210402/251356655/Grigoriy-Karasin-o-sobytiyakh-v-Gruzii-i-edinstve-s-Belarusyu.html

Смотрите в видео интервью Григория Карасина о событиях в Грузии и единстве с Беларусью

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста сторонников Нацдвижения против приезда Владимира Познера
Ночь Познера: как российского журналиста заставили покинуть Тбилиси - фото
Григорий Карасин о событиях в Грузии и единстве с Беларусью
Григорий Карасин о событиях в Грузии и единстве с Беларусью
Экологические угрозы - рейтинг
Экологические угрозы - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться