Григорий Карасин о событиях в Грузии и единстве с Беларусью

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Карасин: важно, чтобы позитивных новостей в грузино-российских отношениях было больше По словам российского сенатора, Москва открыта к диалогу с Тбилиси и работает над тем, чтобы решать с грузинской стороной различные вопросы 407

Геологи заговорили об эвакуации населения из оползневой зоны в Тбилиси В частности, речь идет о выводе из опасной зоны жителей многоэтажного дома в поселке Вашлиджвари, это несколько десятков семей 784