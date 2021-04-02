Григорий Карасин о событиях в Грузии и единстве с Беларусью

Смотрите в видео интервью Григория Карасина о событиях в Грузии и единстве с Беларусью
В России назвали альтернативу Суэцкому каналу. Смотрите в видео, какие перспективы имеет Северный морской путь
Грибоедовцы с удовольствием возвращаются к своим зрителям сразу с двумя премьерами после долгого перерыва из-за ковид-ограничений. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Известный российский журналист Владимир Познер 31 марта приехал погостить в Грузию и отметить свой 87-й день рождения. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как известному журналисту сорвали праздник
По словам российского сенатора, Москва открыта к диалогу с Тбилиси и работает над тем, чтобы решать с грузинской стороной различные вопросы
В частности, речь идет о выводе из опасной зоны жителей многоэтажного дома в поселке Вашлиджвари, это несколько десятков семей
На данный момент в стране вакцинированы 8 909 человек, из них препаратом AstraZeneca – 6 893, а Pfizer – 2 016
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