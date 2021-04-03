14:51 03 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0446
  • 100 RUB4.5048
  • USD3.4343
Поиск
Видео

Резиденция вымышленного психопата Буффало Билла стала отелем - видео

Получить короткую ссылку
5 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1f/251335453.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210403/251335797/Rezidentsiya-vymyshlennogo-psikhopata-Buffalo-Billa-stala-otelem---video.html

Дом, где снимали фильм "Молчание ягнят" в Пенсильвании будет принимать гостей. Смотрите в видео, как выглядит отель

Дом, который использовался в фильме "Молчание ягнят" как резиденция вымышленного психопата Буффало Билла, скоро откроет свои двери для ночлега и завтрака. Сообщает Sputnik Беларусь

В прошлом году дом из классического триллера 1991 года был продан за $290 тысяч фанату фильма Крису Роуэну. Он переделал его в гостиницу, которая, как считает владелец, ярче прочих подобных мест отражает дух кинематографа.

Трехэтажное здание почти не отличается от того, что было в классическом триллере. Территорию у дома озеленили, а фасад обновили свежей краской.

Планируется расположить в отеле интерактивный музей, где гости смогут побродить по залам и вспомнить, как Буффало Билл пытал своих жертв.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE

Теги:
туризм, Туризм, США

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Девушки наслаждаются теплой погодой в Копенгагене
А где-то солнце и тепло: как наступает весна в разных уголках мира - фото
В Грузии идет борьба за власть: эксперт Мамука Арешидзе о том, что происходит - видео
"В Грузии идет борьба за власть": эксперт Мамука Арешидзе о том, что происходит
Экологические угрозы - рейтинг
Экологические угрозы - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться