Резиденция вымышленного психопата Буффало Билла стала отелем - видео

Дом, где снимали фильм "Молчание ягнят" в Пенсильвании будет принимать гостей. Смотрите в видео, как выглядит отель

Дом, который использовался в фильме "Молчание ягнят" как резиденция вымышленного психопата Буффало Билла, скоро откроет свои двери для ночлега и завтрака. Сообщает Sputnik Беларусь

В прошлом году дом из классического триллера 1991 года был продан за $290 тысяч фанату фильма Крису Роуэну. Он переделал его в гостиницу, которая, как считает владелец, ярче прочих подобных мест отражает дух кинематографа.

Трехэтажное здание почти не отличается от того, что было в классическом триллере. Территорию у дома озеленили, а фасад обновили свежей краской.

Планируется расположить в отеле интерактивный музей, где гости смогут побродить по залам и вспомнить, как Буффало Билл пытал своих жертв.

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