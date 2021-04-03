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"В Грузии идет борьба за власть": эксперт Мамука Арешидзе о том, что происходит

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Темы:
Видео-новости из Грузии (576)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
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Политический кризис в Грузии, война и мир в Карабахе и новые геополитические вызовы в Кавказском регионе – об этих и многих других актуальных темах в интервью Sputnik Грузия рассказал эксперт по проблемам Кавказа, аналитик Мамука Арешидзе

Минувший 2020 год оказался непростым для всего мира. На фоне всемирной пандемии COVID-19 страны Кавказского региона боролись не только с экономическим кризисом, но и пытались решить накопившиеся политические проблемы. Эксперт по проблемам Кавказа, аналитик Мамука Арешидзе ответил на самые актуальные вопросы в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

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О политическом кризисе: "У нас такое происходит всегда – борьба за власть".

О Саакашвили: "Его возвращение вызовет гражданскую войну".

О третьей силе: "Ниша – свободная. Нужен лидер, харизма и деньги".

О Давид-Гареджи и скандале с картами: "Я хочу верить, что это именно головотяпство, не измена".

О Карабахе: "Нового взрыва, я думаю, не будет в ближайшем будущем. Но ясно и то, что армянская сторона не смирится".

О конкуренции: "Азербайджан хочет быть региональным экономическим транспортным хабом. И Грузия тоже".

Темы:
Видео-новости из Грузии (576)
Теги:
Мамука Арешидзе, экспертное мнение, Экспертное мнение, Эксперты

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