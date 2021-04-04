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В Ереване после литургии Пасхального Сочельника прошло шествие с лампадами - видео

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© video: Sputnik

После Святой Литургии Сочельника в Ереване состоялось шествие с зажженными лампадами. Смотрите в видео, как прошла акция организована усилиями Армянской Апостольской церкви

В Великую Субботу, 3 апреля, в Армении отмечали Пасхальный Сочельник (Разговенье). В церквях прошла Св. литургия Сочельника. Праздничные торжества начались также с церемонии зажжения свечей-лампад ("Чрагалуйц"). Об этом сообщает Sputnik Армения

После Святой литургии Сочельника в Ереване состоялось шествие с зажженными лампадами. Оно прошло под девизом "Благая весть". На площади Республики участники шествия встали так, чтобы сформировать символ креста. Акция организована усилиями Армянской Апостольской церкви.

Обычно Пасха отмечается в один из весенних дней с 22 марта по 26 апреля. Это потому, что Армянская Апостольская Церковь празднует Пасху в первое воскресенье, которое следует за полнолунием после весеннего равноденствия. В 2021 году празднование выпало на 4 апреля.

 

Теги:
Пасха, Ереван

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