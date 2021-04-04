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Столкновения с полицией в Намахвани: противники ГЭС продолжают протесты - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (577)
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Стычки между полицией и митингующими произошли в Намахвани, регион Имерети, где гражданские активисты продолжают протестовать против строительства ГЭС. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

Министерство внутренних дел Грузии приняло решение ввести ограничение на передвижение на определенных участках Рионского ущелья в районе строительства Намахвани ГЭС.

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Возобновление строительных работ и приезд на место нового директора компании-подрядчика ENKA Мераба Ломинадзе вызвали протест активистов, которые выступают против любых строительных работ.

Несмотря на призывы к протестующим разойтись и соблюдать порядок, между гражданскими активистами и полицией произошла стычка, в результате которой было задержано два человека за неподчинение требованиям правоохранительных органов.

Темы:
Видео-новости из Грузии (577)
Теги:
ГЭС, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия

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