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В Тбилиси дарили собак: как в Грузии отметили День защиты бродячих животных - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (578)
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Всемирный День защиты бродячих животных отметили в столице Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как жители Тбилиси со своими питомцами отмечали эту дату в центре города близ площади Орбелиани

В мероприятии, которое состоялось на пересечении Пховской и Казначейской улиц, приняли участие около 300 человек. Многие из них пришли со своими собаками. Мероприятие было организовано при поддержке мэрии Тбилиси и службы быстрой доставки Glovo.

На акции побывала даже президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пришла со своей собакой, которую подобрала на Гомборском перевале и в честь этого назвала Гомбора.

Участниками акции была организована фотовыставка и продажа сувениров, также на мероприятии раздавали щенков, и желающие могли взять домой бродячих собак.

4 апреля отмечается Всемирный День бродячих животных. Он инициирован, чтобы показать сострадание, заботу, а также предпринять действия для бродячих животных на всей планете.

Темы:
Видео-новости из Грузии (578)
Теги:
Защита прав животных, домашние животные, животные, собаки, Грузия

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