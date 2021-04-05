Первые женщины-регулировщицы появились в центре Рима – видео

На площади Пьяцца Венеция в центре Рима снова заработала платформа дорожной полиции, а знаменитые жестикулирующие регулировщики вновь разводят потоки машин. Подробнее – смотрите в видео

Знаменитые жестикулирующие дорожные регулировщики Рима вернулись на историческую платформу в центре города и впервые их ряды пополнили женщины, сообщает Sputnik Беларусь.

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Рабочее место инспекторов – платформа на площади Пьяцца Венеция. Стоя на выдвигающемся подиуме можно управлять движением транспорта сразу в трех направлениях.

Пьяцца Венеция – это оживленная кольцевая развязка в центре города, над которой возвышается огромный национальный памятник Виктору Эммануэлю, известный местным жителям как "свадебный торт".