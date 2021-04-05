12:07 05 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0446
  • 100 RUB4.5048
  • USD3.4343
Поиск
Видео

Первые женщины-регулировщицы появились в центре Рима – видео

Получить короткую ссылку
8010
Новости
Все новости
Все новости
© video: Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/04/251365990.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210405/251370693/Pervye-zhenschiny-regulirovschitsy-poyavilis-v-tsentre-Rima---video.html

На площади Пьяцца Венеция в центре Рима снова заработала платформа дорожной полиции, а знаменитые жестикулирующие регулировщики вновь разводят потоки машин. Подробнее – смотрите в видео

Знаменитые жестикулирующие дорожные регулировщики Рима вернулись на историческую платформу в центре города и впервые их ряды пополнили женщины, сообщает Sputnik Беларусь.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE

Рабочее место инспекторов – платформа на площади Пьяцца Венеция. Стоя на выдвигающемся подиуме можно управлять движением транспорта сразу в трех направлениях.

Пьяцца Венеция – это оживленная кольцевая развязка в центре города, над которой возвышается огромный национальный памятник Виктору Эммануэлю, известный местным жителям как "свадебный торт".

 

Теги:
Рим, Италия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Шествие против комендантского часа и ковид-ограничений в центре столицы Грузии 3 апреля 2021 года
Отмените комендантский час! В Тбилиси прошла новая акция протеста - фото
В Тбилиси дарили собак: как в Грузии отметили День защиты бродячих животных - видео
В Тбилиси дарили собак: как в Грузии отметили День защиты бродячих животных - видео
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться