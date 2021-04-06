Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома - видео

У президента США Джо Байдена появилась новая неожиданная проблема. Подробнее о том, какие неудобства создал его пес в Белом доме - смотрите в видео

Немецкая овчарка президента США по кличке Мейджор теперь терроризирует сотрудников Белого дома. Пес дважды за месяц напал на людей, работающих в резиденции президента Соединенных Штатов. Теперь Байдену придется решать, что делать со своей собакой, которая проявляет агрессию по отношению к людям.