Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома - видео

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У президента США Джо Байдена появилась новая неожиданная проблема. Подробнее о том, какие неудобства создал его пес в Белом доме - смотрите в видео
Немецкая овчарка президента США по кличке Мейджор теперь терроризирует сотрудников Белого дома. Пес дважды за месяц напал на людей, работающих в резиденции президента Соединенных Штатов. Теперь Байдену придется решать, что делать со своей собакой, которая проявляет агрессию по отношению к людям.