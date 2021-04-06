12:22 06 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0136
  • 100 RUB4.4747
  • USD3.4173
Поиск
Видео

Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома - видео

Получить короткую ссылку
41 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Ruptly / facebook/joebiden / ap / youtube/@Joe Biden
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/06/251380604.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210406/251380688/Sobaka-Dzho-Baydena-terroriziruet-sotrudnikov-Belogo-doma---video.html

У президента США Джо Байдена появилась новая неожиданная проблема. Подробнее о том, какие неудобства создал его пес в Белом доме - смотрите в видео

Немецкая овчарка президента США по кличке Мейджор теперь терроризирует сотрудников Белого дома. Пес дважды за месяц напал на людей, работающих в резиденции президента Соединенных Штатов. Теперь Байдену придется решать, что делать со своей собакой, которая проявляет агрессию по отношению к людям.

Теги:
собаки, Собака, Джо Байден, США

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
“Ни за кем бегать не будем”: Антонов об отношениях России и США - видео
“Ни за кем бегать не будем” - Антонов об отношениях России и США
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться