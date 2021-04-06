Дайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой - видео

Поставлен мировой рекорд Гиннесса по задержке дыхания под водой, сообщает Sputnik Беларусь
Автор достижения - хорватский дайвер Будимир Буда Собат. Без кислорода спортсмен провел под водой 24 минуты 33 секунды. Собат превзошел собственный прошлогодний результат, который составлял 24 минуты 11 секунд.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE
Оставаться под водой в течение длительного времени мужчина смог благодаря строгим тренировкам. Собат научился медленно перекачивать насыщенную кислородом кровь по своему телу.