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Дайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой - видео

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Дайвер из Хорватии побил свой собственный мировой рекорд Гиннеса по задержке дыхания. Он находился под водой 24 минуты и 33 секунды. Смотрите в видео, как спортсмен это делает

Поставлен мировой рекорд Гиннесса по задержке дыхания под водой, сообщает Sputnik Беларусь

Автор достижения - хорватский дайвер Будимир Буда Собат. Без кислорода спортсмен провел под водой 24 минуты 33 секунды. Собат превзошел собственный прошлогодний результат, который составлял 24 минуты 11 секунд.

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Оставаться под водой в течение длительного времени мужчина смог благодаря строгим тренировкам. Собат научился медленно перекачивать насыщенную кислородом кровь по своему телу.

Теги:
Книга рекордов Гинесса, Новый рекорд, рекордсмены, спорт

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