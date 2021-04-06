Нервы на пределе. Жители Грузии устали от "комендантского часа"

В Грузии продолжает расти недовольство из-за действующего в стране ограничения на передвижение с 21:00 до 05:00, которое в народе называют "комендантским часом". Смотрите в видео Sputnik Грузия, почему жители страны так устали жить в условиях этого ограничения

Ограничение на передвижение в стране действует с 28 ноября 2020 года. О том, когда оно будет снято, власти пока молчат.

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Акции протеста с требованием отмены "комендантского часа" в разных городах Грузии приобрели систематический характер. Но недовольны не только гражданские активисты, которые выходят на демонстрации, но и простые граждане, которые устали поминутно планировать каждый свой день. Еще больше страдают представители бизнес-сектора и даже таксисты, для которых ночное время суток – самое прибыльное время.