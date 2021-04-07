Красота природы: завораживающее облако-труба над Финским заливом - видео

Фотограф из Санкт-Петербурга Сергей Нагибин запечатлел облако-трубу над Финским заливом, сообщает Sputnik Беларусь
Согласно Международному атласу облаков, Нагибину удалось заснять феномен под названием "волнистое облако" или "катящееся облако".
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Облака образовываются в местах с повышенной влажностью и повышенным атмосферным давлением, рассказал Нагибин. Его длина достигает 1000 километров, высота 1-2 километра, а скорость движения - до 40 километров в час.